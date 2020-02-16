Погасили кредит досрочно и хотите вернуть страховку? Вот что надо делать

Страховые компании обяжут возвращать клиентам деньги, если те погасят кредит досрочно. На возврат можно будет рассчитывать, если страховка была вписана в долг.

«С 1 сентября 2020 года страховая компания должна будет вернуть часть страховой премии заемщику, который досрочно полностью погасит потребительский кредит или заем, при соблюдении условий», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Чтобы получить деньги, нужно, чтобы заемщик был страхователем по договору и страховка была вписана в кредит. Одним из условий возврата является отсутствие событий с признаками страхового случая.

Для возврата заемщику нужно подать заявление. И через семь дней после подачи компания должна будет вернуть часть страховки за период, когда необходимость в страховании уже отпала в связи с возвратом кредита. Если страховка приобреталась через банк, то и вернуть деньги должен будет он.

Те, кто купили страховку до 1 сентября 2020 года, тоже могут рассчитывать на возврат, но только в том случае, если размер страховой суммы равен долгу по кредиту и уменьшается вместе с его погашением. Если страховая сумма от остатка по кредиту не зависит, вернуть деньги не получится. Это должно быть прописано в страховом договоре.