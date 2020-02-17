Россиянам станут выдавать ипотеку за пять минут

Сбербанк сократит срок принятия решений по ипотечным займам. Теперь заемщик узнает, одобрен ли ему кредит, за пять минут.

На сайте банка появилась информация о том, что это применимо ко всем клиентам, но особенно к зарплатникам Сбербанка.

Срок рассмотрения заявки займет от 5 минут до 24 часов. При этом если вдруг, по каким-либо причинам, в течение суток решение не принято — клиенту придет СМС-оповещение, что заявка в работе.

По словам представителей финансовой организации, ускорение сроков обработки связано с цифровизацией процессов и переходом к онлайн-оформлению кредитов.

Сокращение сроков решения по ипотечным займам, положительно скажется на покупателях. Однако, пока банки упрощают выдачу кредитов, застройщики, наоборот снижают темпы строительства. Ранее «360» рассказывал, почему строительные компании не торопятся достраивать дома.