Новые правила оформления полиса ОСАГО могут начать действовать в России уже с 22 августа. После этого россиянам можно будет оформить полис без диагностической карты по итогам техосмотра.

Поправки об этом в скором времени будут приняты Госдумой в третьем чтении, сообщила газета «Коммерсант».

По мнению авторов инициативы, эти изменения необходимы из-за того, что во время пандемии на рынке наблюдался недостаток станций ТО. Автомобилистам просто негде проходить техосмотр.

Депутат Алексей Изотов заявил, что поправки ранее обсуждались на заседании профильного комитета, были согласованы с Минтрансом, Минфином, ЦБ РФ, МВД, а также были поддержаны правительством. По данным издания, законопроект может вступить в силу 22 августа.

В Госдуме отметили, что все диагностические карты, которые были выданы до 1 февраля, были автоматически продлены до 1 октября.

В конце мая автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов предложил ввести в России систему бонусов для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения. Одним из таких бонусов, по его мнению, может быть более дешевая страховка.

Эту идею раскритиковал член Общественной палаты РФ Александр Холодов. Он напомнил, что ОСАГО привязано не к водителю, а к машине. В противном случае, по его словам, полис можно было продавать на 10 лет, а не всего на год.