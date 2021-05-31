Бонусную программу для автомобилистов предложили ввести в России

Автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов предложил ввести в стране систему бонусов для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения. Специалиста процитировало ИА Ura.ru.

По мнению Славнова, нельзя работать только со стороны кнута, повышая тарифы. Также нужно использовать и метод пряника.

«Если водитель не нарушает или у него было три нарушения за год, он не асоциальный тип общества, к нему наоборот надо применять какие-то бонусы. Например, страховка должна быть дешевле», — предложил собеседник информагентства.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов усомнился, что эта инициатива будет успешно реализована. Он напомнил, что ОСАГО привязано не к водителю, а к машине.

«Иначе все бы замечательно работало. Полис можно было бы продавать не на год, а на 10 лет», — добавил он.