Полис ОСАГО: где легко и выгодно оформить страховку?

Полис ОСАГО теперь можно оформить в Сбербанке. Раньше такая возможность была только у пользователей мобильного приложения, теперь приобрести полис можно и офлайн — в любом отделении банка по всей стране.

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«Наши сотрудники ответят на все вопросы автомобилистов, помогут рассчитать стоимость полиса, выбрать подходящий вариант и заключить договор ОСАГО. Это быстро и удобно. Клиент приходит в ближайшее отделение Сбербанка, а всего через несколько минут оформленный полис ОСАГО уже у него в электронной почте», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

На выбор — предложения 12 страховых компаний. Сотрудники помогут рассчитать стоимость полиса с учетом стажа водителя, стиля вождения и особенностей автомобиля, а также подберут выгодный вариант электронного ОСАГО.

Пришло время оформить полис ОСАГО, долго выбирала, где сделать это лучше и выгодней, узнала, что можно прийти в офис «Сбера», здесь сотрудники помогли все оформить и быстро подобрали предложение Екатерина Левицкая клиент Сбербанка.

Оформить электронный ОСАГО в отделении можно всего за несколько минут. Полис придет на почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — при необходимости водитель может показать его на экране смартфона.