Россиянам рассказали о возможности взять годовой отпуск

Многие россияне имеют право брать годичный отпуск, но без сохранения зарплаты. Работодатель может отпустить подчиненного на такой срок по уважительной причине.

«Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года», — рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».

Для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения зарплаты определяет сам работодатель. Он может предоставить его на любой срок.

Иванова-Швец добавила, что к такой мере часто прибегают компании, находящиеся в трудном финансовом положении. Чтобы не потерять работника, они отправляют его в отпуск, который может длиться и несколько лет, без сохранения зарплаты.

Однако во время неоплачиваемого продолжительного отпуска не накапливается время для очередного отпуска, не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд.