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    23 июня 2021, 06:15

    Россиянам рассказали о возможности взять годовой отпуск

    Екатерина Шамина

    Многие россияне имеют право брать годичный отпуск, но без сохранения зарплаты. Работодатель может отпустить подчиненного на такой срок по уважительной причине.

    Россиянам рассказали о возможности взять годовой отпуск

    «Для отдельных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения содержания может регламентироваться федеральными законами. Так, для государственных и муниципальных служащих такой отпуск может быть предоставлен сроком до 1 года», — рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец агентству «Прайм».

    Для остальных категорий работников продолжительность отпуска без сохранения зарплаты определяет сам работодатель. Он может предоставить его на любой срок.

    Иванова-Швец добавила, что к такой мере часто прибегают компании, находящиеся в трудном финансовом положении. Чтобы не потерять работника, они отправляют его в отпуск, который может длиться и несколько лет, без сохранения зарплаты.

    Однако во время неоплачиваемого продолжительного отпуска не накапливается время для очередного отпуска, не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд.