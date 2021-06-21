Новые формы занятости появятся в России

В российском трудовом законодательстве могут появиться новые формы занятости, которые возникают с развитием цифровых платформ. Они объединят, например, таксистов, курьеров и репетиторов.

Как сообщила газета «Известия», сейчас эти изменения прорабатывает Минтруд совместно с «Единой Россией» и представителями рынка. В крупнейших экосистемах эту информацию подтвердили.

В Минтруде отметили, что большинство россиян, которые работают через цифровые экосистемы, оформляют самозанятость. Но такой статус предполагает только определенный налоговый режим, и не выступает полноценной формой отношений между исполнителем и заказчиком услуг.

Нововведения позволят повысить социальную защищенность этой категории работников, поскольку на сегодняшний день у них нет механизмов для получения ежегодного отпуска, больничных и декретных выплат. «Яндекс Go» и YouDo уже запустили собственные добровольные страховые программы.

Аналитики провели опрос и выяснили, что около 72% россиян лучше справляются с работой без жесткого контроля со стороны работодателя. Лишь 8% опрошенных заявили, что работают успешнее под надзором начальства.