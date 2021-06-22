Россияне массово променяли отечественные курорты на Турцию. Но на этом можно прогореть

После объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией россияне тут же раскупили дешевые туры туда. Ради них многие сдали билеты на курорты Черноморского побережья России. Однако это грозит потенциальным туристам потерей финансов и, возможно, даже здоровья.

Уже сейчас бюджетных путевок в Турцию не осталось. В связи с этим ценник на полет в эту страну стремительно растет. В первые дни продаж минимальная стоимость тура в Турцию выросла примерно на 10 тысяч рублей. Об этом сообщили агентству РИА «Новости» представители туротрасли.

«Россияне раскупили все дешевые туры в Турцию. То есть не туры подорожали, а в первую очередь бронируется и выбирается все самое бюджетное. Как только самые дешевые предложения уходят из продажи, минимальные цены становятся выше», — пояснили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Для поездки за границу многие поменяли путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила агентству РИА «Новости» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», — сказала Ломидзе.

Это подтвердила в разговоре с «360» и тревел-блогер, руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь. По ее словам, очень многие пытаются поменять отдых на российских курортах на открывшиеся направления.

Отменить путевки не так просто. У туроператоров есть условия по аннулированию ранее забронированных туров. Если отменять, например, незадолго до вылета, возможно, даже будет стопроцентный штраф и сдать тур будет невозможно. Либо будут незначительные штрафы Наталия Ансталь.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что россияне не меняют путевки, а все же просто бронируют туры в Турцию. По его словам, спрос возрос в разы.

«Направление востребованное, и многие его ожидали. Кроме того, порядка миллиона туристов уже имели туда туры, приобретенные в прошлом году. Поэтому это и реализация отложенного спроса, и стремление купить пораньше, а значит, и дешевле. <…> Спрос высокий, очень высокий», — пояснил Барзыкин.

Однако на российских курортах открытие Турции не должно сильно сказаться. Об этом «360» рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, большинство ранее отмененных туров в Турцию россияне перенесли на более позднее даты.

«В основном все, кто выбирал Турцию, выбирают Турцию. Кто выбирал Россию, так и выбирают Россию», — подчеркнул он.

Вирус из Турции

Открытие сезона отпусков в условиях пандемии все же в некоторой степени опасно. Об этом «360» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. По ее словам, если не будет соблюдения карантина, то из Турции и других стран россияне смогут привезти вирус домой. Это грозит стране новой волной заболеваемости.

Вот сейчас волна, она же есть, никуда не делась. И она не просто так. У нас как раз были открыты все южные страны: ОАЭ и Египет. Открыли ненадолго, а последствия какие… А второй момент, что это глупость — лететь сейчас туда. Кто хочет заболеть, ты же не остановишь человека. Сколько бы ни говорили о необходимости делать прививку. <…> Все думают только о том, как бы отдохнуть и увильнуть Людмила Лапа.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией в конце прошлой недели принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в эту страну из России начали летать регулярные и чартерные рейсы.