Google ссообщил об удалении сотен каналов на YouTube

Компания Google на фоне событий на Украине за последние несколько дней удалила сотни каналов и тысячим видео на платформе YouTube. Об этом говорится в специальном сообщении компании.

«На YouTube мы размещаем видео из надежных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику. За последние несколько дней мы удалили сотни каналов и тысячи видео, и мы сохраняем бдительность в отношении ложной информации», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что команда поздразделения Google в Европе по реагироанию на инциденты активно следит «за войной на украине и работает в круглосуточном режиме», уделяя большое внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он сделал это после соответствующих обращений глав ДНР и ЛНР. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий. В минобороны уточнили, что в ходе операции наносятся высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры страны. Никакой угрозы для мирных жителей эти действия не несут.