Россияне перешли на бюджетные продукты

В условиях распространения коронавирусной инфекции и снижения доходов, россияне все больше отдают предпочтение бюджетным аналогам продуктов. Спрос на дорогие продукты падает. Изготовители подстраиваются под запросы потребителей.

Согласно исследованиям Unusual Concepts, в первой половине апреля спрос на продукты, которые магазины продают по собственным брендом, вырос на 20%. Такие товары, всегда дешевле аналогов других брендов, пишут «Известия».

Помимо этого, реализация здорового питания из готовых блюд снизилась почти на 40% относительно марта. А продажи свежих фруктов и овощей упали на 60-65%.

Вместе с тем вырос спрос на товары длительного хранения. В первой половине апреля реализации консервов увеличились на 50–60%, а продажи круп подскочили на 120%.

Пищевая промышленность старается обеспечить новые запросы торговых сетей, Производство гречки увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, макароны на 20%, консервированные фрукты и овощи на 17%, растительные и животные масла на 18%.

По мнению специалистов, покупатели будут в первую очередь смотреть на стоимость продукции. Из-за сокращения доходов россияне стараются экономить и по возможности приобретать более дешевую продукцию той же товарной категории.

Ранее стало известно, что во время самоизоляции россияне стали чаще закупаться хлебом. Продажи этого товара выросли в магазинах на 36% всего за месяц.