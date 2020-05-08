ФАС заподозрила картельный сговор из-за роста цен на лимоны и гречку

Во второй половине марта, на фоне распространения коронавируса, в России возник ажиотажный спрос на лимоны, имбирь, крупы и макароны. В магазинах цены на эти товары взлетели в несколько раз. Вскоре спрос упал до обычного, цены пошли вниз.

Лимоны

Рост цен на лимоны, по данным ФАС, был вызван сокращением поставок и повышением отпускных цен иностранными компаниями. Однако ведомство подозревает, что были и другие причины. Территориальные органы антимонопольной службы проведут проверки «на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов». Также в ФАС провели совещание с крупными торговыми сетями по этому вопросу. Снижение стоимости лимонов антимонопольщики ожидают в первой половине мая.

Гречка

Несмотря на то, что российские производители полностью обеспечивают внутренние потребности в гречневой крупе, здесь также возник «кратковременный пиковый рост цен», отметили в ФАС. Ведомство объяснило это «ажиотажным спросом в марте». Антимонопольщики проводят проверки «по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой крупы».

Сахар

Россия производит сахара больше, чем потребляет, поэтому этот рынок «не должен зависеть от изменения курса валют». «Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет», — подчеркивают в антимонопольной службе. Поэтому ФАС начала расследование по признакам картельного соглашения на рынке сахара.