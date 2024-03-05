Общество 05 марта 2024, 15:54 Россиянам рассказали, что можно сделать при нехватке стажа до пенсии Депутат Бессараб: россияне могут докупить стаж для пенсии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы», — сообщила депутат.

Реклама

Бессараб пояснила, что докупить можно только до половины лет стажа. Подобный способ актуален для тех россиян, кто не успел сформировать свой трудовой стаж или пенсионный баланс в полном объеме.

В 2023 году можно было купить 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей. Сумма внушительная, особенно если нужно внести ее единоразово. Но докупить баллы могут, например, родственники.

«Для этого достаточно просто подать такую заявку», — добавила Бессараб.

Ранее в России предложили ввести доплату к пенсии до двух прожиточных минимумов за стаж от 30 лет. Но как отметил депутат ГД Ярослав Нилов в интервью «360», этого будет недостаточно — ведь цены даже на продукты первой необходимости растут на глазах. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов и вовсе назвал идею бесперспективной. По его словам, Соцфонд не располагает средствами для реализации подобной инициативы, которую предложили.