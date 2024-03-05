Общество 05 марта 2024, 14:29 Идею о пенсии в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет назвали бесперспективной в Финансовом университете

Читать 360tv в

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал бесперспективной идею о пенсии в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.

По его словам, Пенсионный фонд не располагает средствами для реализации подобной инициативы, которую предложили в Госдуме.

Реклама

«Потребуется не менее два триллиона рублей. Данная депутатская инициатива не отвечает на вопрос, где такие деньги взять», — отметил Сафонов.

Инициатива подразумевает, что всех людей со стажем 30 и более лет, но при этом получавших разный размер пенсии, планируют уравнять, пояснил профессор.