Россиянам рассказали, чем грозит просрочка платежей по ипотеке

Человек, у которого образовалась существенная просрочка платежей за ипотечный кредит, может не только остаться без квартиры. Как правило, должнику еще предстоит выплатить банку большой долг. Об этом рассказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Банк, помимо возвращения самого кредита, процентов, а также штрафов и пеней, вправе рассчитывать еще и на компенсацию расходов, которые были им понесены из-за обращения взыскания на залог. Сумма может достигать двух миллионов рублей.

«То есть, допуская такой сценарий, заемщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами», — рассказал эксперт РИА «Новости».

Данилов пояснил, что сначала должник компенсирует расходы на реализацию заложенной квартиры и судебные издержки, потом идет уплата кредита, процентов и пеней. Но иногда банки сами в договоре прописывают очередность, которая больше всего им выгодна.

Недавно эксперты отметили, что цены на новые квартиры в Москве и Санкт-Петербурге резко пошли вверх после стагнации в начале года. Только за месяц стоимость жилья в столице выросла на 6%, в Санкт-Петербурге — на 8