Квартиры в Москве и Петербурге резко взлетели в цене

Цены на новые квартиры в Москве и Санкт-Петербурге резко пошли вверх после стагнации в начале года. Только за месяц стоимость жилья в столице выросла на 6%.

В Петербурге цены на новые квартиры взлетели на 8%, сообщили в ЦИАН изданию «Коммерсант».

При этом средняя стоимость квартир в 16 крупнейших российских городах в марте повысилась на 2,6% по сравнению с февралем. Этот показатель за год поднялся на 19,8%. Самое серьезное подорожание — в Санкт-Петербурге — может быть связано со стартом продаж в нескольких дорогостоящих проектах, считают эксперты.

Аналитики «Авито Недвижимость» при этом говорят о приросте в 28% по сравнению с мартом прошлого года. Глава департамента консалтинга и аналитики «Азбуки жилья» Ярослав Дарусенков оценил месячный рост в Москве в 10,8%.

Рост цен, по его словам, обусловлен высоким спросом из-за льготной ипотеки. Однако, как заявила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, ключевым фактором остается дефицит предложения. Дальнейшая динамика, по мнению аналитиков, будет зависеть от реакции покупателей на нынешнюю индексацию.

Россияне стали больше тратить на благоустройство дачных участков. Эксперты связали это с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса. В целом спрос на ремонт дачных домов в России увеличился на 78%, на строительство бань и саун — на 56%, на возведение гаража — на 46%, а на благоустройство участков — на 38%.