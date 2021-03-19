Молодым ученым пообещали помочь с жильем

Российское правительство до середины апреля разработает предложения о том, как молодым ученым максимально упростить получение жилищных сертификатов. До 30 апреля члены Кабмина должны представить идеи по расширению программы льготной ипотеки премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства.

«Минстрой и Минобрнауки должны до середины апреля представить предложения по упрощению процедуры получения жилищных сертификатов для молодых ученых», — сказано в сообщении.

Также глава правительства поставил перед Минстроем, Минфином и Минобрнауки задачу до 30 апреля разработать предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых. Такие поручения Мишустин дал, вернувшись из рабочей поездки по Новосибирску.

Кроме того, премьер поручил до 9 апреля согласовать проект закона, позволяющий закрепить за учебно-научными центрами статус специализированных. До 15 апреля поручено представить идеи по строительству новых корпусов для специализированного учебно-научного центра при университете. Речь идет о бывшей физико-математической школе Новосибирского госуниверситета.