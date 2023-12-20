Криминал 20 декабря 2023, 18:39 Мошенники похитили у москвички почти 2,5 млн рублей под предлогом обслуживания номера Телефонные мошенники украли у пенсионерки из Москвы более 2,4 млн рублей РИА «Новости»

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Мошенники обманом похитили более 2,4 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы, предложив ей продлить обслуживание ее мобильного номера. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник, выдав себя за сотрудника телефонной компании, убедил 69-летнюю москвичку в необходимости сообщить код из смс для сохранения за собой телефонного номера. Она поверила и передала код.

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Затем с ней связались подельники, рассказав, что некие лица пытались снять средства с ее банковского счета. Они настаивали на переводе денег на «безопасный счет».

По рекомендации мошенников женщина купила новый смартфон, установила на него приложение мобильного банка и привязала к нему карту аферистов. Затем она перевела свои деньги на указанные реквизиты. Эти операции повторялись несколько раз.

Мошенники не остановились на достигнутом и убедили женщину в том, что от ее имени кто-то пытался взять кредит. Они предложили ей опередить «мошенников», взяв кредит самостоятельно и переведя денежные средства на «безопасный счет». Под воздействием этих уговоров пенсионерка оформила кредит на сумму 500 тысяч рублей и перевела их по ранее полученным реквизитам.

Таким образом пенсионерка лишилась более 2,4 миллиона рублей. злоумышленников начали искать.

Ранее еще одна пожилая жительница Москвы потеряла из-за аферистов 10 миллионов рублей.