Деньги 30 августа 2023, 18:10 Kp.ru: почти половина россиян хотят установить самозапрет на взятие кредитов

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Почти половина россиян, а именно 49%, заявила, что установила бы самозапрет на взятие кредита, как только появится такая возможность. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта kp.ru.

Еще почти четверть жителей России ответили, что хотели бы запретить брать кредиты своим пожилым родственников, чтобы уберечь их от мошенников. Еще 15% пока не определились с ответом и решили сначала узнать, как будет работать функция.

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