Россиянам посоветовали заправляться АИ-92 в холода

Зимой автомобиль испытывает дополнительную нагрузку. При низких температурах страдают все детали двигателя и топливной системы, особенно при запуске. Поэтому заправляться лучше АИ-92.

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с агентством «Прайм» посоветовал использовать в зимний период топливо с минимальным октановым числом.

«Если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому», — заметил он.

У АИ-92, добавил Рязанов, меньше присадок на основе спиртов и эфиров. Ко всему прочему, стоимость этого бензина ниже, чем у АИ-95.

В число российских регионов с самым доступным бензином вошли Ямало-Ненецкий округ и Москва. Разброс цен на автомобильное топливо в субъектах РФ довольно большой.

Цена на зимнее дизельное топливо на бирже на днях обновила исторический максимум. Оно стоило свыше 63 тысяч рублей за тонну.