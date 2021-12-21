Стоимость зимнего дизеля обновила исторический максимум

Цена на зимнее дизельное топливо на бирже по итогам торгов во вторник превзошла свой исторический максимум территориальному европейскому индексу, сообщил ТАСС.

Цены на топливо выше 63 тысяч рублей за тонну.

Стоимость зимнего дизельного топлива подскочила на 0,7% — до 63,089 тысячи рублей за тонну. Цена данного вида дизеля растет на торгах четвертый год подряд.

Межсезонный дизель стал дороже на 0,5%, торги на него начинаются с 51,14 тысячи рублей за тонну. Летний вид топлива стал дешевле на 0,2% при цене 49,25 тысячи рублей за тонну.

Цена на бензин Аи-92 стала дешевле на 0,3% — 48,51 тысячи рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 0,3% — до 50,98 тысячи рублей за тонну.

Продолжается рост сжиженных углеводородных газов, их цена повысилась на 1,2% — 28,55 тысячи рублей за тонну. Авиакеросин, используемый в реактивных самолетах, потерял в стоимости 0,2% — до 57,21 тысячи рублей за тонну.

Стоимость топлива в следующем году в среднем может вырасти на 12-15 копеек за литр.