Названы российские регионы с самым доступным бензином

На среднемесячную зарплату в октябре больше всего топлива могли приобрести жители Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) и других северных регионов, а также Москвы. Жители Чечни и других республик Северного Кавказа оказались в конце этого рейтинга. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проведенное исследование.

В ЯНАО и Москве можно в месяц купить на среднюю зарплату свыше двух тысяч литров бензина марки АИ-92. В Чукотском, Ненецком автономных округах, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — жители в месяц могут приобрести в месяц более 1,5 тысячи литров.

В диапазоне от одной до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92 могут приобрести на среднюю зарплату водители в 12 регионах: Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область, Хабаровский край, Амурская область.

Жители Тамбовской области, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Республики Северная Осетия — Алания, Ивановской области, Ингушетия, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни могут купить меньше 600 литров бензина марки АИ-92. Это, как поясняют эксперты, объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами.

В российских регионах, как отмечается, велик разброс цен на автомобильное топливо. При этом доступность бензина находится на высоком уровне во многих из тех регионов, где его цена высока.

Стоимость топлива в следующем году в среднем может вырасти на 12-15 копеек за литр. Цены поднимутся из-за повышения с 1 января ставок акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо пятого экологического класса.