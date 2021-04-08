Россиянам посоветовали переходить на отечественные аналоги Zoom

На фоне слухов об отказе сервиса Zoom продавать доступ российским госучреждениям, Роскомнадзор рекомендовал всем пользователям в РФ начать переходить на отечественные аналоги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения. В стране широко применяется ряд отечественных полноценных платформ ВКС (видео-конференц-связи — прим. ред.)», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Перечень отечественных платформ можно изучить в реестре российского программного обеспечения. С 2016 года его ведет Минцифры.

В пресс-службе также отметили, что американская компания Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ от обслуживания клиентов в России. Однако, по их мнению, использование нашими компаниями и госорганами зарубежных сервисов всегда будет нести риски отказа в обслуживании и утечек по их вине персональных данных россиян.

Тем не менее накануне представитель американской компании Zoom Video Communications заявил, что она готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ. Для этого будет выработан подход к ее деятельности в регионе.