Компания Zoom опровергла запрет на работу с Россией и СНГ

Представитель американской компании Zoom Video Communications заявил, что она готова продолжать обслуживание клиентов в России и других странах СНГ. Будет выработан подход к ее деятельности в регионе.

Об этом он сообщил в среду ТАСС.

«Zoom по-прежнему привержена обслуживанию клиентов на российском рынке и в [других странах] СНГ. Пока мы находимся в процессе выработки подхода [к деятельности] в этом регионе, нынешние и новые пользователи как в частном, так и в общественном секторе могут рассчитывать на получение доступа к аккаунтам в Zoom напрямую через наш сайт».

Накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании «Райтконф» партнерам сообщила, что Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису онлайн-конференций для госучреждений России и СНГ.

В пресс-службе Zoom Video Communications отказались комментировать эту информацию и заявили, что уточнят подробности прежде чем предоставят какую-либо информацию по этому вопросу.