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    07 апреля 2021, 19:18

    Депутат рассказал об отечественной альтернативе Zoom для российских школ

    Полина Петрова

    Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина рассказала об отечественной альтернативе Zoom для российских школ, написало РИА ФАН.

    Депутат рассказал об отечественной альтернативе Zoom для российских школ

    По ее словам, запрет дистрибьюторам Zoom продавать продукты госучреждениям в России не станет ощутимым для наших школ. Она напомнила, что 31 марта была представлена информационно-коммуникационная платформа «Сферум».

    «Это часть цифровой образовательной среды, которая создается в рамках нацпроекта „Образование“. „Сферум“ уже апробируется в 15 регионах. Доступ к ней бесплатный», — отметила Духанина.

    Депутат добавила, что в 2022 году Минцифры запустит полноценный вариант программы.