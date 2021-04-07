Депутат рассказал об отечественной альтернативе Zoom для российских школ

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина рассказала об отечественной альтернативе Zoom для российских школ, написало РИА ФАН.

По ее словам, запрет дистрибьюторам Zoom продавать продукты госучреждениям в России не станет ощутимым для наших школ. Она напомнила, что 31 марта была представлена информационно-коммуникационная платформа «Сферум».

«Это часть цифровой образовательной среды, которая создается в рамках нацпроекта „Образование“. „Сферум“ уже апробируется в 15 регионах. Доступ к ней бесплатный», — отметила Духанина.

Депутат добавила, что в 2022 году Минцифры запустит полноценный вариант программы.