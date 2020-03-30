Россиянам посоветовали меньше смотреть новости и больше делать зарядку во время самоизоляции

Во время самоизоляции появляется время для домашних дел, но просмотр соцсетей и новостей о коронавирусе может повысить тревогу. Чтобы меньше переживать, стоит ограничить новостной поток и заняться физическими упражнениями.

Рекомендации по снижению уровня тревожности россиянам дала руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета (МГППУ) Олеся Вихристюк. В первую очередь необходимо продолжать контролировать те сферы жизни, которые зависят именно от вас. Например, специалист советует планировать действия на ближайшие дни или неделю.

«Попытаться снизить поток информации, которая поступает к человеку: выбрать один-два источника, которым вы доверяете, и выделить время для просмотра новостей, но не делать этого постоянно», — цитирует Вихристюк «Интерфакс».

Не стоит забывать и о физических упражнениях. Во время самоизоляции можно чаще проводить зарядку, уделить время хобби или заняться домашними делами. «Очень полезно вспомнить опыт выхода из каких-то сложных и кризисных ситуаций, вспомнить, что помогло человеку тогда и что может помочь сейчас», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что обратиться за помощью никогда не стыдно. Можно позвонить по телефону доверия или обратиться к врачу, если есть панические атаки.

«Вообще, тревога — это нормальная реакция человека на сложную, непонятную для него ситуацию. Основными провоцирующими факторами могут быть неопределенность, страх потери контроля за ситуацией, большой поток информации, которую мы получаем», — заключила Вихристюк.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай посоветовал россиянам на самоизоляции заниматься физической нагрузкой. Подойдут онлайн-тренировки с упражнениями, танцы или игры с детьми.