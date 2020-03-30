Минздрав дал советы, как проводить время в самоизоляции

Бороться с гиподинамией и подавленным настроением на карантине помогут онлайн-тренировки с упражнениями. Подойдет любая физическая активность: танцы, игры с детьми или простая ходьба по квартире.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150 минут умеренной физической нагрузки в неделю, и эти рекомендации, несмотря на кажущуюся большую цифру, могут быть выполнены даже в домашних условиях, без специального оборудования», — написал в своем Теlеgrаm-канале заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

В качестве примера он привел онлайн-тренировки, выполнение самых простых упражнений — растяжки и планки. Чтобы взбодрить организм, можно играть с детьми, танцевать и ходить. Салагай не рекомендовал сидеть дольше 30 минут. Необходимо каждые полчаса немного постоять. Даже читать можно стоя. А чтобы расслабиться и сконцентрироваться, можно освоить простую технику глубокого дыхания.

В самоизоляции из-за разгула коронавируса сейчас находится много людей по всему миру. Чтобы предотвратить распространение заразы, людям рекомендуют без особой нужды на улицу не выходить. Президент России Владимир Путин для безопасности сограждан объявил начавшуюся неделю нерабочей.