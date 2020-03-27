    27 марта 2020, 13:11

    Лежать перед телевизором оказалось опасно для иммунитета

    Эля Данилюк

    Что делать во время вынужденных каникул россиянам? Все, что угодно, только не забывайте двигаться. Такой совет дала в интервью РИА «Новости» доктор биологических наук, профессор Елена Фомина.
    Лежать перед телевизором оказалось опасно для иммунитета

    Ученая напомнила: малоподвижный образ жизни может привести к снижению иммунитета, а также заболеваниям сердца и легких. Поэтому, даже сидя дома, очень важно делать физические упражнения — хотя бы зарядку по утрам.

    Если лежать без движения круглосуточно, это может привести к атрофии мышц. А если не двигаться 2-3 недели, это может стать смертельно опасным для человека. Многие системы организма, по словам врача, работают только когда мы занимаемся спортом. «Это не работает, когда вы просто лежите», — подчеркнула Фомина.

    Также профессор привела данные официальной статистики: риск умереть у людей, ведущих активный образ жизни, на 30% меньше по сравнении с теми, кто просиживает штаны на диване. Снижение двигательной активности — четвертый фактор риска в общей смертности.

    Если не на диване лежать, то что делать? Американские ученые недавно выяснили, что сидеть на корточках куда полезнее, чем на диване.