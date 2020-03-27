Лежать перед телевизором оказалось опасно для иммунитета

Ученая напомнила: малоподвижный образ жизни может привести к снижению иммунитета, а также заболеваниям сердца и легких. Поэтому, даже сидя дома, очень важно делать физические упражнения — хотя бы зарядку по утрам.

Если лежать без движения круглосуточно, это может привести к атрофии мышц. А если не двигаться 2-3 недели, это может стать смертельно опасным для человека. Многие системы организма, по словам врача, работают только когда мы занимаемся спортом. «Это не работает, когда вы просто лежите», — подчеркнула Фомина.

Также профессор привела данные официальной статистики: риск умереть у людей, ведущих активный образ жизни, на 30% меньше по сравнении с теми, кто просиживает штаны на диване. Снижение двигательной активности — четвертый фактор риска в общей смертности.

Если не на диване лежать, то что делать? Американские ученые недавно выяснили, что сидеть на корточках куда полезнее, чем на диване.