Россиянам объяснили, зачем стирать одежду после покупки

После покупки вещи нужно обязательно стирать. Это необходимо как минимум для того, чтобы смыть краску и разные химикаты. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, красящие вещества довольно аллергенны. А некоторые даже могут спровоцировать рак кожи, но не напрямую, а путем накапливания. Этот процесс может занимать несколько лет.

«Консерванты, красители, ароматизаторы отнесены в группу ксенобиотиков. Они напрямую сразу не вызывают у людей рак. Но ксенобиотики — это чужеродные соединения для нашего организма», — рассказала эксперт в интервью сайту «Аргументы и факты».

Тем не менее степень вреда зависит от самого красителя, от способа окрашивания ткани, а также от того, какой химический агент применялся в окрашивании. Например, в некоторых красителях могут присутствовать и тяжелые металлы.

Скорогудаева добавила, что стирать одежду после покупки также нужно, чтобы исключить риск заражения кожными заболеваниями — нет гарантии, что до этого одежду примерял абсолютно здоровый человек.

Эксперты ранее рассказали, что не все вещи можно стирать в стиральной машине. В частности, пальто, костюмы и одежду с пуховым наполнителем лучше отдать в химчистку.