Названы главные ошибки при стирке

Во время стирки вещей большинство людей допускает четыре ошибки. Их перечислил эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл, сообщил таблоид The Sun.

Не стоит использовать кондиционер для белья. Он может затормозить процесс, потому что жидкость приводит к накоплению мыла внутри аппарата. А еще он делает вещи легковоспламеняемыми. Это значит, что средство не подходит для детского белья.

Еще одна ошибка при стирке — перегруженность или недостаточная загруженность машинки. Если сложено слишком мало вещей, вода, энергия и моющее средство отчасти тратятся впустую. А если их много, срок работы машинки сокращается, а сами вещи портятся.

Кроме того, во время деликатной стирки нижнего белья лучше всего использовать специальный мешок. В противном случае вещи быстрее изнашиваются и рвутся.

Кроме того, после стирки дверцу или крышку стиральной машины нужно открыть, чтобы она полностью высохла. Благодаря этому неприятный запах не появится, и не образуется плесень, написал News.ru.

Ранее эксперты перечислили вещи, которые нельзя стирать в стиральной машинке. Например, одежду с пуховым наполнителем лучше всего отдавать в химчистку.