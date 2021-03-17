Названы вещи, которые нельзя стирать в стиральной машинке

Стало известно, какие вещи не стоит стирать в стиральной машинке. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Одежду с пуховым наполнителем, а также пальто и костюмы лучше всего отдавать в химчистку, иначе они могут испортиться. Нельзя класть в стиральную машинку головные уборы и спортивные кроссовки. Такие вещи нужно стирать руками, иначе они потеряют форму и их придется выбросить.

Также не подходят для машинной стирки мягкие игрушки и вещи, испачканные в шерсти животных. В обоих случаях это может привести к поломке стиральной машинки. Игрушки тяжелеют от воды и может случиться перегруз, а шерсть животных забивает фильтры. Чтобы избавиться от нее, лучше использовать специальные липучки.