Россиянам объяснили причину странных сновидений

Ученые из США выяснили, что странные сны снятся людям не просто так. Таким образом мозг готовится к возможным неожиданным событиям. Об этом написало издание The Guardian.

Гипотеза исследователей основывалась на механизме обучения искусственного интеллекта. Нейросети при определенных ситуациях с целью самообучения вносят в работу некоторую хаотичность, искажая при этом часть входных данных. Этот механизм нужен, чтобы сгенерировать новые реакции.

Ученые пришли к выводу, что во сне мозг действует по такой же схеме — искажает полученную информацию, чтобы поддерживать тонус системы, а также более широко воспринимать мир, уточнило РИА ФАН.

Врач-невролог и сомнолог Елена Царева ранее предупредила об опасности чересчур длительного сна. По ее словам, это может быть признаком депрессии или гиперсомнии. Норма сна для взрослого человека — около восьми часов в сутки. Врач заметила, что многие недооценивают депрессию и гиперсомнию. При таких расстройствах помочь может только специалист.

Ученые обнаружили, что для замедления старения мозга существует три полезные стимуляции — физическая, когнитивная и социальная.