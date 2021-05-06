Врач предупредил об опасности слишком долгого сна

Врач-невролог и сомнолог Елена Царева в беседе с радио Sputnik предупредила, что чересчур длительный сон может быть признаком депрессии или гиперсомнии.

Отмечается, что норма сна для взрослого человека — около восьми часов в сутки. Если же человек проводит в постели гораздо больше времени изо дня в день, то это может свидетельствовать о наличии одного из двух болезненных состояний.

«Если мы говорим не про последствия дефицита сна и не про нарушение режима, то мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией», — объяснила Царева.

Она заметила, что многие недооценивают депрессию и гиперсомнию. По ее словам, это очень серьезные состояния, при которых требуется помощь специалиста.

Врач-кардиолог, гериатр и геронтолог Юрий Конев рассказал о вреде, который может нанести организму прием аспирина без назначения врача.

«Лекарство опасно принимать при заболеваниях ЖКТ, потому что недостаточная свертываемость крови может способствовать возникновению кровотечения в ЖКТ — это основная беда», — обратил внимание Конев.