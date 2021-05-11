Ученые перечислили 6 способов замедлить старение мозга

В Швеции ученые из Гетеборгского университета провели исследование, которое выявило несколько способов замедлить старение мозга. Чаще всего речь идет о трех видах полезной для мозга стимуляции. Это физическая, когнитивная и социальная.

По словам профессора психологии здоровья в Гетеборгском университете Магнуса Линдвалля, важными для сохранения работы мозга является двигательная активность. Ведь сидячий образ жизни может усиливать воспалительные процессы в организме и риск развития деменции, говорится в материале издания Svenska Dagbladet. Также важными являются качественный сон, здоровое и разнообразное питание, хорошая микрофлора кишечника.

Как отмечается, 90% гормона серотонина, который важен для психического здоровья, производится в кишечнике и только 10% — в мозге. Помимо микрофлоры кишечника важно также и хорошее психологическое состояние.

Кроме того, для сохранения работы мозга важно постоянно обучаться чему-то новому, поскольку это стимулирует образование новых клеток мозга.

Ученые выяснили, что зевание нужно не для насыщения крови кислородом. Зевая по несколько раз в день, организм таким образом охлаждает мозг. Получается, чем больше этот орган, тем дольше длится зевок. Однако исследование пока проводилось только на животных и птицах.