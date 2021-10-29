Россиянам объяснили правила ремонта в нерабочие дни

В нерабочие дни россияне могут делать ремонт и проводить шумные работы. Исключением будут только праздничные дни и обычные выходные, то есть суббота и воскресенье, заявил управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов.

Эксперт обратил внимание, что, хотя праздничным является только 4 ноября, в этом году таким будет и 5 ноября. Шуметь в эти дни нельзя, сообщило РИА «Новости».

«Также запрещено делать это (ремонт — прим. ред.) в классические выходные, то есть в субботу и воскресенье. Установленный для праздничных дней запрет не распространяется на нерабочие дни — 29 октября и 1–3 ноября», — сказал Денисов.

По мнению управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина, хотя понятие нерабочих дней пока никак не детализируется на законодательном уровне, корректнее было бы следовать в этот период правилам выходного дня и не шуметь.

По мнению медицинского психолога Гульнары Сотской, в нерабочие дни важно набраться сил и энергии. Также появилась уникальная возможность выспаться, что особенно актуально, когда продолжительность светового дня уменьшилась, писал RT.