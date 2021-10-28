Жизнь в Подмосковье в нерабочие дни. Ответы на главные вопросы: от удаленки до работы поликлиник

Подмосковье вступило в период ограничений из-за распространения коронавируса. В регионе закрыли непродовольственные магазины, торговые центры, фитнес-клубы. Школьников и воспитанников детских садов отправили на каникулы, а студентов колледжей — на удаленное обучение. Губернатор Андрей Воробьев в эфире «360» ответил на вопросы жителей о том, как Подмосковье будет жить до 8 ноября.

Андрей Воробьев призвал жителей максимально сократить контакты и остаться на время длинных выходных дома. Ситуация с распространением коронавируса в Московской области тяжелая, поэтому необходимо прервать цепочки заражений.

«В эти дни главная задача — находиться в изоляции, быть в кругу близких, не вести активный образ жизни, чтобы разорвать цепочку, сбить волну. Иначе будет сложно спасать жизни тех, кому это необходимо», — подчеркнул он.

Работа поликлиник и больниц

Плановую медицинскую помощь жители Московской области будут получать в прежнем режиме. Изменений в работе поликлиник не будет, но в субботу и воскресенье они будут работать по сокращенному графику. Прекратят принимать плановых пациентов стоматологии. Они перейдут на оказание только экстренной помощи.

Подмосковные пункты вакцинации продолжат работу в обычном режиме.

Как будут работать МФЦ?

Обратиться в МФЦ лично с 28 октября по 8 ноября не получится. Все они закроются и снова начнут принимать посетителей после длинных выходных. Это сделали для того, чтобы не допускать очередей и личных контактов.

Жители Подмосковья могут воспользоваться порталом госуслуг, чтобы дистанционно оформить все нужные документы.

Единственная услуга, за которой можно обратиться лично, — это регистрация смерти. Ее будут оказывать в 55 МФЦ Подмосковья.

Школы и детские сады

Подмосковные школьники и воспитанники детских садов до 8 ноября останутся на каникулах. Для тех родителей, кому не с кем оставить ребенка, в дошкольных учреждениях ввели дежурные группы.

Школьники вернутся к обычному формату учебы начиная с 8 ноября, когда ограничения снимут. Пока власти Московской области продолжат следить за эпидемической ситуацией. Андрей Воробьев призвал родителей не пускать в учебные заведения детей с симптомами простуды и гриппа.

На время ограничений закрыли все спортивные секции и отделения дополнительного образования для детей и подростков. Обучение там возобновят с 8 ноября.

Перевод сотрудников на удаленку

Работодатели Московской области обязаны перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 60 лети 30% остального персонала, который не прошел вакцинацию. Дистанционная работа будет продолжаться четыре месяца.

Андрей Воробьев напомнил, что работодатель обязан сохранить зарплату сотрудников на время выходных дней, работающим на удаленке, а также тем, кто проходит лечение. Предложение о переводе сотрудников в отпуск за свой счет незаконно.

Поддержка бизнеса Подмосковья

Прекратившие работу на время длинных выходных предприниматели Московской области смогут получить поддержку от государства в размере минимального размера оплаты труда на одного сотрудника. В Московской области эта сумма составляет 12 800 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предпринимателям встретиться после снятия ограничений, чтобы обсудить дополнительные меры поддержки, которые может предложить регион. Он подчеркнул, что речь может идти о скидках за аренду муниципальных помещений и земель.

Общественный транспорт

Подмосковные автобусы на протяжении длинных выходных начнут курсировать по графику выходного дня. Изменений в работе МЦД и электричек не будет.

Социальные карты для бесплатного проезда разблокируют только после праздничной недели. Но только тем, кто поставил прививку. Для разблокировки достаточно сделать первый укол.

Изменения в Подмосковье после 8 ноября

После снятия ограничений длинных выходных снова начнут работать заведения общественного питания и торговые центры. Андрей Воробьев не исключил, что пускать туда будут посетителей только по QR-кодам, чтобы не допустить нового всплеска заражений.