Общество 06 февраля 2024, 17:56 Россиянам объяснили, почему им не грозит дефицит бананов Экономист Завьялов: России не грозит дефицит бананов Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Россия не столкнется с дефицитом бананов из-за ограничения импорта из Эквадора. В ближайшее время жители и вовсе не почувствуют изменений, рассказал РИА «Новости» завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов.

Пока около 90% поставок бананов в Россию идет именно из Эквадора, но можно перестроить цепочки поставок — для этого есть время, пояснил эксперт.

«Транспортировка из Эквадора — порядка 25 дней, еще пять-семь дней бананы дозревают в камерах. До прилавков товар добирается около полутора месяцев. То есть в ближайшее время мы ничего не почувствуем», — аргументировал Завьялов.

В целом временное ограничение импорта на 30% и отказ от продукции 25% компаний он оценил фразой «Больно, но терпеть можно».

Тем временем Россельхознадзор уже привлекает новых партнеров. К примеру, Индия уже в январе отправила в Россию первую партию бананов и планирует отправку второй в феврале.

Запрет на ввоз бананов из Эквадора ввели из-за обнаружения в продукции опасного карантинного объекта — мухи-горбатки.