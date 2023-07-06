Общество 06 июля 2023, 05:04 Россиянам объяснили, можно ли заразиться менингитом через посылки Ozon Роспотребнадзор: заразиться менингитом через посылки из центров Ozon нельзя РИА «Новости»

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Менингококковой инфекцией невозможно заразиться через посылки из распределительного центра Ozon. Возбудитель инфекции не отличается стойкостью, сообщил Роспотребнадзор.

Он может оставаться жизнеспособным на поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов лишь непродолжительное время.

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«Для людей, получивших посылки из распределительных центров OZON, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — отметили специалисты.

Поводом для таких разъяснений стала вспышка менингита среди работников распределительного центра в Свердловской области. В Екатеринбурге заболели сразу семь сотрудников фирмы.

На данный момент специалисты Роспотребнадзора проводят необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Проводится обеззараживание воздуха, обрабатываются поверхности, которые могли подвергнуться контакту с заболевшими людьми.

В самой компании Ozon пояснили, что все заболевшие на складе в Свердловской области являются сотрудниками подрядных организаций. Они находятся под наблюдением врачей. Проводится вакцинация работников. Привиты уже более 100 человек.

Ранее сообщалось, что эксперты во время XV ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского предупреждали о вспышке в России бактериального менингита. Бактериальный менингит не только самый страшный, но и наиболее распространенный.