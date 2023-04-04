Здоровье 04 апреля 2023, 16:21 Россиян предупредили о вспышке бактериальных менингитов. Как избежать эпидемии 😷 Врач-терапевт Ярцева: для защиты от бактериальных менингитов нужно вакцинировать мигрантов Фото: PxHere

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За последнюю неделю в Бурятии зафиксировали два случая менингококковой инфекции — оба у детей. Один ребенок умер. Эпидемиологи уже предупредили россиян, что в стране вскоре начнется вспышка бактериальных менингитов. Это заболевание поражает мозг, поэтому может привести к серьезным последствиям, если пациенту удастся его победить.

В России в ближайшее время начнется вспышка бактериальных менингитов. На это указывают все признаки, сообщил mk.ru со ссылкой на выводы экспертов во время XV ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

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Уже зафиксированы первые случаи: в Бурятии за последнюю неделю заболели два ребенка, один из них скончался.

Фото: PxHere

Что такое менингит

Понятие «менингит» объединяет целую группу заболеваний, обычно выделяют три основных типа: вирусный, грибковый и бактериальный. Первые два не так опасны для жизни, как последний.

Бактериальный менингит не только самый страшный, но и наиболее распространенный, рассказал «360» инфекционист Юрий Венгеров. Чаще всего его причиной становятся менингококковая и пневмококковая инфекции.

«Самый распространенный из бактериальных менингитов — менингококк. Есть во всем мире, в том числе у нас. Он периодически немножко затихает, периодически заболеваемость растет. Протекает тяжело, и даже сейчас, при всем лечении, все равно умирают около 10%», — отметил он.

Менингококковая инфекция — действительно опасная форма менингита, подтвердила врач-терапевт Ирина Ярцева.

Она имеет форму стремительного течения: в течение суток человек может умереть. Начинается все быстро: и температура высокая, и непонятная сыпь. Если не успевают начать лечение, инфузионную терапию массивную, то пациента даже не успевают до больницы довести. Ирина Ярцева врач-терапевт

Еще тяжелее протекает менингит, вызванный пневмококковой инфекцией, добавил Юрий Венгеров. От него погибают порядка 15% пациентов.

«В любом случае при всех менингитах поражаются оболочки мозга, вещество затрагивается. Поэтому могут быть тяжелые проявления: нарушение жизненных функций, параличи и так далее», — предупредил инфекционист.

Как проявляется менингит

Менингит передается только от человека к человеку при кашле, чихании или разговоре. Первые симптомы очень похожи на ОРВИ: повышенная температура, чувствительность к свету и головная боль. Срочно звонить в скорую нужно, если:

— температура резко поднялась до 39 градусов и выше;

— началась рвота;

— на теле появилась сыпь в виде плотных на ощупь маленьких бледно-розовых пятен или геморрагических звездочек, которые не пропадают при нажатии;

— возникла сильная чувствительность к любым звукам или боязнь света;

— начались периодические судороги;

— у ребенка младше года набух родничок.

МРТ головного мозга пациента 70 лет с менингитом / Викимедиа

Кто в зоне риска

По статистике, за год с менингитом сталкиваются около миллиона человек в мире. Из них порядка 300 тысяч погибают от быстрого развития болезни, а каждый четвертый после выздоровления остается инвалидом или сталкивается с необратимыми последствиями для здоровья. Чаще всего такие пациенты могут потерять слух, зрение или конечность и приобрести неврологические нарушения.

«Инфекция зачастую распространяется в учреждениях закрытого типа, где люди постоянно находятся, проживают: это интернаты, садики, больницы, дома престарелых, в которых долго находятся люди», — рассказала Ирина Ярцева.

В инфекционной больнице Улан-Удэ, где от инфекции скончался один ребенок и лечится другой, предупредили, что менингит крайне опасен именно для маленьких детей. Они составляют до 80% от числа всех заболевших. Больше всего подвержены инфекции четырехлетки, а чаще умирают от нее пациенты до двух лет.

«Вопреки распространенному мнению, что тяжело и часто болеют ослабленные дети, дети с гипотрофией, при менингококковой инфекции все по-другому. Эта болезнь любит здоровых и крепких малышей, которые болеют редко, кушают хорошо, растут и развиваются без нарушений и даже с опережающими темпами», — уточнили в больнице.

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Однако с инфекцией сталкиваются и взрослые. Как объяснила Ирина Ярцева, в России опасность менингита связана с тем, что в стране много приезжих, которые проживают не в самых лучших санитарных условиях. Например, в однокомнатную квартиру порой заезжают более чем по 10 человек.

Естественно, они вообще не вакцинированы, не соблюдают никакие условия гигиены, у них достаточно низкие условия проживания, поэтому и сниженный иммунный ответ. Они в более таких активных условиях находятся, там не обследуются. Но эти люди работают сотрудниками достаточно большого количества уважаемых учреждений: в том числе магазинов, ЖКХ. Ирина Ярцева врач-терапевт

Например, разносчики инфекции могут работать уборщиками — как в продуктовых магазинах, так и в частных или государственных медицинских учреждений.

«Это большой пласт людей, с которыми мы сталкиваемся ежедневно: в метро, на улице, даже в подъезде», — отметила врач-терапевт.

Как защититься

Бактериальный менингит можно предотвратить с помощью вакцинации. Например, за границей студенты должны обязательно вакцинироваться, прежде чем поступить в университет и переехать жить в общежитие, рассказала Ирина Ярцева.

В России же такая вакцинация необязательна. Отечественного препарата нет, только зарубежный.

Фото: PxHere

Почему эпидемия придет сейчас?

В последние годы бактериальный менингит встречался в России реже — эпидемиологи связывают это с локдауном из-за коронавируса и строгими санитарными мерами. Однако в пошлом году, когда ограничения ослабли, подъем заболеваемости зафиксировали во всех округах страны: число заболевших взрослых увеличилось в 1,4 раза, детей — в 2,1 раза.

По словам отечественных эпидемиологов, есть все признаки осложнения эпидситуации: болеть стали чаще, выявляют все больше взрослых пациентов, преобладает один и тот же штамм, возникают очаги заражения.

«Заболеваемость все время идет волнообразно. Примерно раз 10 лет бывают подъемы заболеваемости», — сказал инфекционист Юрий Венгеров.

Руководитель Референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами Ирина Королева отметила, что россияне многие годы жили в межэпидемический период, а сейчас все указывает на его завершение.

РИА «Новости»

Ирина Ярцева уверена, что можно не дать инфекции распространиться в стране.

«В первую очередь, надо сделать строгими рекомендациями, когда работники въезжают на территорию России, обязательно вакцинировать от всевозможных инфекций», — подчеркнула она.

Во-вторых, нужно отслеживать условия проживания мигрантов, обязательно проверять интернаты, дома престарелых, детские дома и другие аналогичные учреждения, чтобы не пропустить вспышку инфекции.