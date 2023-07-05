Здоровье 05 июля 2023, 18:09 Возбудителя менингита выявили у сотрудников центра Ozon в Екатеринбурге Роспотребнадзор: менингококк нашли у семи сотрудников центра Ozon в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Вспышку менингококковой инфекции обнаружили специалисты Роспотребнадзора среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о центре, расположенном на территории логопарка «Кольцовский». Инфекция подтвердилась у семи человек. Сейчас специалисты проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В пресс-службе главка ведомства успокоили клиентов магазина. Там отметили, что, хотя возбудитель отличается особой стойкостью и сохраняется на поверхностях из картона и гофры, его жизненный цикл очень короткий.

«Для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения менингококковой инфекцией отсутствует», — подчеркнули специалисты.

В ведомстве добавили, что сейчас на складе обрабатывают все, с чем соприкасались заболевшие, а в качестве дополнительных мер проводят обеззараживание воздуха.