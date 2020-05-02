Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать использованные маски

Многие зараженные коронавирусом или люди с подозрением на инфекцию лечатся дома. При этом они используют средства личной гигиены, которые выбрасывают в общие отходы. Такие медицинские маски или ватные палочки могут быть опасны для других людей, поэтому их необходимо утилизировать отдельно.

Исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин объяснил «360», что сейчас просто необходимо носить медицинские маски. Эти средства защиты надевают не только обычные люди, но и зараженные. Маски или другие предметы гигиены могут быть источниками инфекции, поэтому их нужно складывать в отдельный пакет после использования.

«Это совершенно нормально. Мы запрещаем людям стоять друг от друга ближе, чем в полутора метрах, и в тоже время зараженные, которые находятся не в стационаре, а дома на карантине, все свои средства личной гигиены выбрасывают в те же самые бытовые отходы. Это просто нонсенс», — отметил эксперт.

Он добавил, что все эти вещи должны складываться в отдельный пакет. Например, в других странах используют пакеты другого цвета.

«Приезжает специальная служба, которая должна забирать у больных или людей с подозрением на коронавирус эти пакеты», — сказал Нагибин.

При этом эксперт подчеркнул, что этим должна заниматься отдельная организация, а не региональные операторы. Во дворах необходимо оборудовать отдельные контейнеры для сбора отходов. Вывозить такой мусор на полигоны категорически нельзя. Зараженные маски могут смешиваться с другими отходами, и неизвестно, что будет со всем этим дальше, отметил Нагибин.

«На полигонах выкидывают все: начиная от органики и заканчивая всем остальным. А у нас там чайки, грызуны и все остальное. <…> Как минимум у тех, кто дал подписку и подозревается в том, что он заражен, и не выходит из дома, необходимо средства личной гигиены забирать отдельно и уничтожать, как отходы класса „Б“ — это медицинские отходы», — заключил эксперт.

Ранее Нагибин предупреждал, что использованные маски могут нести угрозу для здоровья. Такие средства защиты могут быть рассадником инфекций, поэтому их нельзя просто выкидывать в мусорное ведро.