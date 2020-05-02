Россиянам объяснили, что брать в больницу при коронавирусе

При подтверждении коронавируса и госпитализации необходимо подготовиться перед тем, как лечь в больницу. МЧС советует взять с собой побольше гаджетов и минимум наличности.

«Непосредственно перед госпитализацией в лечебное заведение нужно положить денежные средства — минимум наличных средств, основная сумма лучше пусть будет на банковской карте — мобильный телефон и зарядное устройство к нему для связи с родственниками и друзьями», — приводит ТАСС рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Еще в больницу можно взять ноутбук, электронную книгу, планшет и другие гаджеты вместе с зарядками. Стоит не забывать и про паспорт. Кроме того, специалисты предупреждают, что во время пандемии состояние здоровья может ухудшиться внезапно. В связи с этим необходимо подготовить все необходимое заранее.

В сумку для госпитализации рекомендуют положить страховой полис, амбулаторную карточку, антисептик, обезболивающие и препараты от аллергии. Стоит взять с собой нижнее белье, обувь и одежду, в которых можно находиться в стационаре. Также нужно подготовить средства личной гигиены и посуду, желательно чтобы она была небьющейся.

По данным на 1 мая, в России насчитывается 114 431 случай заражения коронавирусом. Полностью вылечились 13 220 пациентов. Зафиксировано 1169 летальных исходов.