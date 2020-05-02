Россиян предупредили об опасности использованных медицинских масок

Медицинские маски — необходимый предмет защиты во время разгула вируса. При этом они становятся опасными для здоровья после использования. Такая маска может быть рассадником инфекции, поэтому ее нужно правильно утилизировать.

Если менять маску каждые три часа, то она никак не навредит человеку. Но после использования она может источать инфекции. Именно поэтому недостаточно просто выкинуть ее в мусорное ведро.

«Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать», — приводит радио Sputnik слова исполнительного директора общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина.

Он добавил, что инфекция распадается в домашних условиях в течение недели, а на улице — за сутки. Кроме того, сейчас большое количество использованных масок и перчаток попадает на сортировку мусора. От выброшенных средств защиты могут заразиться рабочие.

«Рабочие на сортировке мусора по большей части занимаются ручной переработкой „вторички“. Эти люди в большой зоне риска. Я думаю, что на этом этапе нужно приостановить это дело», — отметил специалист.

Нагибин предложил установить отдельные контейнеры для сбора именно масок и перчаток. При этом использованные средства защиты необходимо уничтожать, а не захоранивать на полигонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о вводе масочного режима для жителей начиная с 12 мая.