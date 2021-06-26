Россиянам объяснили, как охладить квартиру без кондиционера в жару

Чтобы охладить квартиру в жару, не обязательно покупать кондиционер. Можно заморозить воду в бутылках и поставить их перед вентилятором. Этот и другие советы в разговоре с «Российской газетой» дал исполнительный директор компании по установке систем умного дома Sibling Михаил Шкляр.

По его словам, самый простой и действенный способ немного снизить температуру воздуха в квартире — это проветривание. Так как самое прохладное время с 04:00 до 07:00, то нужно открыть окна перед сном и закрыть их перед уходом на работу.

Для большей влажности перед окном можно вывесить мокрое полотенце. Чтобы ночью спать в комфорте, рассказал Шкляр, постельное белье стоит положить в холодильник. Собеседник рекомендовал на время жары избавиться от ковров, которые нагреваются и не дают помещению остыть.

В конце прошлой недели в европейскую часть России пришла аномальная жара, которая уже побила несколько температурных рекордов. По прогнозу синоптиков, чуть прохладнее станет 26 июня. В субботу в Москве и Московской области днем до +33 градусов, переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер южный, при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.