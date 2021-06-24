Жара в Москве установила очередной рекорд

Температура в Москве днем в четверг поднялась до +33,8 градуса. Этот показатель выше, чем прошлый рекорд для 24 июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Превышен рекорд этого дня (24 июня — прим. ред.) 1948 года. На станции ВДНХ температура 33,8 градуса», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

По его словам, таким образом побито рекордное значение, которое было зафиксировано за 143 года метеонаблюдений. Ведь 24 июня 1948 года термометры показывали +33,5 градуса против сегодняшних +33,8.

При этом он напомнил, что значение максимума температуры станет известно только к вечеру.

Вчера, 23 июня, температура воздуха в Москве достигла рекордных +37,4 градуса. Это более чем на 10 градусов выше климатической нормы. В российской столице и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Врачи рекомендуют людям в жару быть крайне внимательными к своему здоровью. Главное — пить много жидкости. Исключение составляют пациенты с хроническими заболеваниями почек или сердца.