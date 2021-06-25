Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили в Москве

В Москве вновь продлили оранжевый уровень опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать до воскресенья, 27 июня. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов.

Период предупреждения работает до 27 июня 03:27. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Оранжевый уровень опасности длится седьмые сутки подряд.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский ранее отметил, что в Москве не повторится ситуация 2010 года, когда аномальная жара стояла больше двух месяцев. Все дело в блокирующем антициклоне, который в 2021 году не такой сильный, как 11 лет назад.

Ранее в Москве был зафиксирован очередной температурный рекорд. Температура в Москве днем 24 июня поднялась до +33,8 градуса. Этот показатель выше, чем прошлый рекорд 1948 года.

Врачи рекомендуют людям внимательно относиться к здоровью в жару. Главное — пить много жидкости. Исключение составляют пациенты с хроническими заболеваниями почек или сердца.