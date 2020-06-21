Россиянам объяснили, как накажут работодателей за неоплату выходного 1 июля

Работодатели должны будут заплатить россиянам за выходной 1 июля. В противном случае компенсацию можно будет требовать через суд. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Если он (работодатель — прим. ред.) откажется оплачивать, то нарушит закон. Это точно будет предано огласке. Если такая история возникнет, надо подавать в суд и защищать свои права», — сказал Павел Крашенинников в ходе горячей линии в «Российской газете».

Депутат подчеркнул, что отказ оплатить этот день со стороны работодателя будет грубым нарушением трудовых прав. По словам Крашенинникова, через суд с такого начальника можно будет не только взыскать недостающее, но и добиться компенсации морального ущерба.

Крашенинников усомнился, что найдутся работодатели, которые решат не платить за 1 июля. Но если все-таки такие случаи будут, депутат обещал помочь с возмещением ущерба. Он уверен, что к этой помощи подключатся прокуратура и трудовые инспекции.

Из-за голосования по Конституции 1 июля в России объявили выходным. Власти дали пояснение, что за работу 1 июля, как и в любой выходной, полагается зарплата не менее чем в двойном размере.