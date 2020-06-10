    10 июня 2020, 18:09

    Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату

    Анатолий Минкин

    Общероссийский день голосования по изменениям в Конституцию пройдет в среду, 1 июля. Этот день станет выходным днем. Все работающие в этот день россияне должны получить повышенную оплату труда. Остальным начислят обычную оплату, как за рабочий день. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

    Она подчеркнула, что потерь в зарплате за июль не будет из-за нового выходного дня.

    «За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере», — сказала она.

    Сенатор напомнила, что такой порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется Трудовым кодексом. Однако особенности оплаты регулируются внутренними договорами.

    Голосование по поправкам в Конституцию изначально планировали провести 22 апреля. Но из-за ситуации с коронавирусом своим указом Владимир Путин отложил его до нормализации обстановки. На минувшей неделе глава государства объявил, что голосование пройдет 1 июля. Этот день он объявил выходным.

    До этой даты россияне могут проголосовать досрочно. Жители Москвы и Нижнего Новгорода смогут сделать это дистанционно. Остальным придется посетить избирательные участки с соблюдением всех эпидемических норм: надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.