Россиянам объяснили, чем опасны бессимптомные носители коронавируса

Далеко не у всех зараженных коронавирусом есть явные признаки заболевания. Иногда болезнь протекает вообще без каких-либо симптомов. Но такие люди тоже могут заразить окружающих.

«Человек с бессимптомным течением коронавируса, безусловно, может заразить других людей. Сегодня это главная проблема», — приводит РИА «Новости» слова заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессора Сергея Авдеева.

Он добавил, что болезнь чаще всего проходит без ее признаков у молодых и здоровых людей. Как выяснили медики, тяжелее всего заболевание переносят пожилые люди и пациенты, страдающие, например, сахарным диабетом или гипертонической болезнью. Дети обычно болеют COVID-19 реже, но бессимптомное течение болезни у них тоже может быть.

«Определить наличие коронавируса при бессимптомном течении можно, только сдав анализ, при этом только в той фазе, когда вирус размножается», — отметил профессор.

При этом, если период размножения уже прошел, то человек может пройти тест на выявление антител. Только в этом случае он узнает, что уже переболел коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что в некоторых российских регионах около 50% пациентов болеют COVID-19 без симптомов. Если в начале марта в среднем по стране таких людей было порядка 10%, то сейчас эта цифра достигает 30%.

По данным на 14 апреля, в России зафиксировано 21 102 случая заражения коронавирусом. Врачи помогли справиться с заболеванием 1694 пациентам. Скончались от инфекции 170 человек.