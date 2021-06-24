Россиянам назвали основные схемы телефонных мошенников

Шесть самых популярных видов телефонного мошенничества назвали в МВД. Во всех ситуациях потенциальной жертве лучше прервать разговор.

Как рассказало ведомство ТАСС, самым популярным видом телефонного мошенничества является звонок с сообщением о родственнике, который попал в беду. Затем к разговору подключается якобы сотрудник полиции, предлагая решить этот вопрос за определенную сумму.

Следующим по популярности видом мошенничества обман с помощью SMS-сообщения с просьбой перезвонить на указанный номер. В сообщении может быть указана любая причина — от помощи другу до проблем со связью или банковской картой. После того как жертва перезванивает, ее долго держат на линии, и за это время злоумышленники списывают со счета крупные суммы денег.

Телефонные вирусы находятся на третьем месте антирейтинга МВД. Злоумышленник отправляет сообщение со ссылкой, при переходе по которой снимает крупную сумму денег.

Еще одним способом похитить деньги является «выигрыш в лотерее». Человеку поступает звонок от якобы ведущего известной радиостанции, который сообщает счастливую новость о выигрыше крупной суммы в мобильную лотерею. Но для получения денег нужно предоставить реквизиты карты и заплатить налог на доходы физлиц.

На пятом и шестом местах по популярности находятся код от оператора связи и SMS-просьба о помощи. В первом случае человеку предлагают подключить новую эксклюзивную услугу для лучшего качества связи и для защиты от спам-рассылки либо принять участие в акции от сотового оператора. Жертву просят продиктовать код, который пришел на ее номер, якобы для подключения услуги. На самом деле этот код — комбинация для мобильного перевода со счета абонента. Во втором случае мошенник присылает сообщение с просьбой срочно кинуть на телефон определенную сумму денег, при этом просит пока не перезванивать.

Чаще жертвами телефонных мошенников, по данным МВД, становятся пожилые люди и дети.