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    22 июня 2021, 14:28

    Названы самые популярные схемы мошенничества

    Полина Гребенщикова

    В МВД рассказали о самых популярных на территории Москвы схемах телефонного мошенничества, передала «Вечерняя Москва». Статистика показывает, что чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди.

    Названы самые популярные схемы мошенничества

    Одна из самых популярных и известных схем — «звонок из банка». Жертве поступает звонок якобы от сотрудника банка, который сообщает о проблеме — например, о том, что с карты пытаются снять деньги злоумышленники. После этого мошенник предлагает озвучить данные карты. В таких ситуациях рекомендуется положить трубку и позвонить на горячую линию банка, чтобы уточнить информацию.

    Также мошенники могут сообщить, что на ваше имя якобы одобрен кредит или может поступить СМС с таким же текстом.

    «Данные психологические приемы окончательно сбивают с толку граждан, которые начинают действовать по указанию третьих лиц, якобы помогающих предотвратить действия мошенников по оформлению кредита», — рассказали в полиции.

    Могут мошенники представляться и сотрудниками правоохранительных органов. В таком случае они предлагают поучаствовать в операции по поимке преступника. Заканчивается все тем, что жертва сама отдает деньги курьеру или переводит их на счет.

    Еще один популярный способ — сообщение о «попавшем в беду родственнике». Когда человеку сообщает такое, он может начать паниковать и сразу перечислить запрашиваемые для «спасения родственника» средства, не успев разобраться в ситуации.