Названы самые популярные схемы мошенничества

В МВД рассказали о самых популярных на территории Москвы схемах телефонного мошенничества, передала «Вечерняя Москва». Статистика показывает, что чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди.

Одна из самых популярных и известных схем — «звонок из банка». Жертве поступает звонок якобы от сотрудника банка, который сообщает о проблеме — например, о том, что с карты пытаются снять деньги злоумышленники. После этого мошенник предлагает озвучить данные карты. В таких ситуациях рекомендуется положить трубку и позвонить на горячую линию банка, чтобы уточнить информацию.

Также мошенники могут сообщить, что на ваше имя якобы одобрен кредит или может поступить СМС с таким же текстом.

«Данные психологические приемы окончательно сбивают с толку граждан, которые начинают действовать по указанию третьих лиц, якобы помогающих предотвратить действия мошенников по оформлению кредита», — рассказали в полиции.

Могут мошенники представляться и сотрудниками правоохранительных органов. В таком случае они предлагают поучаствовать в операции по поимке преступника. Заканчивается все тем, что жертва сама отдает деньги курьеру или переводит их на счет.

Еще один популярный способ — сообщение о «попавшем в беду родственнике». Когда человеку сообщает такое, он может начать паниковать и сразу перечислить запрашиваемые для «спасения родственника» средства, не успев разобраться в ситуации.